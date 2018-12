-Entré en la CNEA en 1989. Trabajé cuatro meses; era un período de prueba para que me confirmaran en el cargo como abogada laboral. Al principio este tipo era gentil, pero al mes empezó a llamarme todas las mañanas para contarme lo que había hecho el día anterior. Me decía que se estaba por separar de su mujer y que estaba enamorado de mí. Como yo no le daba bolilla, me amenazaba: "si vos te retractás, te dejo trabajar tranquila". Él no quería quedar mal porque mis compañeros estaban al tanto de que me acosaba y yo no aceptaba. Se comentaba que él había actuado de la misma manera con dos mujeres que trabajaban en la empresa. Como yo lo rechazaba, él me decía que estaba haciendo el ridículo y que por lo tanto no me podía confirmar para el cargo. Le pedí que me cambiara de sector, que no me dejara en la calle. Yo estaba divorciada, viviendo con mi hija y no podía quedarme sin empleo. Yo conocí a Humberto Peralta, mi segundo marido ahí; y a él este hombre le decía : "si rajamos a la abogada, podemos contratar a dos administrativas y tenemos una para cada uno". Así que imaginate cómo era la situación.