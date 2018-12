EQUILIBRIO E INGENIO. Marina Maiztegui (@soloparami). "Existen varios tips para armar el arbolito: xBuscar el equilibrio, no las bolitas grandes abajo y chicas arriba porque queda desproporcionado. xLas esferas no solo en los extremos de las ramas también por adentro ya que le da volumen y lo rellena. xSi no tenés mucho presupuesto, sólo con luces. xUna buena idea es tapar la base dentro de una canasta o con tela". Fotos: @everythingisdato.