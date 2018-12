Florencia Popi Bomaggio (30) no tenía muy claro qué estudiar y probó con mil carreras –arquitectura, profesorado de inglés, fotografía– y fue recién cuando se mudó sola y se encontró cocinando todos los días que se dio cuenta que eso sí le gustaba. "Enseguida me anoté en la escuela del Gato Dumas y descubrí que me encantaba la pastelería".