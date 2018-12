"Los chicos no son tontos. Pero a todos nos ha pasado de pedir cosas y que no nos hayan regalado eso, es parte de la vida y no está mal. Igualmente los que participan se comprometen a hacer un solo regalo, que sea nuevo y el mejor que puedan –aclara con los pies sobre la tierra la fundadora del proyecto–. Hacerse cargo de una carta es una responsabilidad bastante fuerte porque quizás ese chico no tenga la posibilidad en otro momento de recibir algo que no sea lo que sobró o lo que alguien desechó. Es un presente que dignifica".