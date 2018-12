-Al principio me costó mucho y pensaba todo el tiempo de qué manera acercarme a una figura tan querida y actual entre los argentinos. Pero cuando lo empecé a transitar me di cuenta de que lo más beneficioso era aportar al vínculo que ellos construyeron, ese gran compañerismo que tuvieron. Traté de tomar la energía y esa actitud lúdica y angelada que tiene Susana, pero no desde un lugar de imitadora porque no lo soy. Busqué enfocarme en esa Susana de 30 años, accesible, como puedo ser yo enamorándome de un compañero… ¡Algo que nunca me pasó! (N. de la R.: se ríe irónica ya que ella justamente empezó a salir con Michel Noher, su ex y papá de su hijo Antón, después de filmar la película El amigo alemán).