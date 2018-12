-Nos separamos en febrero de este año. Hicimos un viaje familiar y cuando volvimos Ezequiel me planteó la separación. No te voy a mentir: me cayó como un balde de agua fría, fue un cimbronazo terrible, algo que no esperaba. Me parecía, además, un golpe muy fuerte para nuestros hijos que tres meses antes habían perdido a su hermana. Nosotros –y me refiero tanto a mis parientes como a los de Ezequiel– somos una familia completamente destrozada. Pero bueno, cada uno vive el duelo a su manera y no quiero juzgar a nadie.