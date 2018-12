-¿En qué te inspirás a la hora de escribir una novela?



-Nunca me inspiro en algo concreto. Sí me pasa, muchas veces, y más cuando estoy de viaje, caminando por las calles de una ciudad que no conozco, que de golpe se me ocurre una historia, a lo mejor algo pequeño y hasta insignificante, que puede ser el puntapié inicial para mi próxima novela. Se me suelen acercar estudiantes de literatura o periodismo para preguntarme: "Quiero escribir un libro pero no sé por dónde comenzar…. ¿cómo hago?'' Y yo les explico algo que puede sonar muy obvio, pero no lo es: lo primero que hay que tener es muchas ganas de escribir. Uno puede tener en la cabeza una gran historia, pero si no tiene el deseo de escribir, nunca se concretará en un libro.