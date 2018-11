¿Pero qué tenía que ver esto con nosotras? En septiembre de 2012 leí una nota que hablaba de un chico con autismo que había ido a la Universidad de Harvard, y lo había logrado –entre otras cosas– gracias a un cambio en su alimentación. Me quedé helada, pensé dos segundos y automáticamente empecé a buscar más información en la red. Fue una noche de ávida lectura y rápidamente tomé la mejor decisión de nuestras vidas: tiré todo lo que tuviera gluten, lácteos, soja, levadura, azúcar, colorantes, conservantes y aditivos. Y no sólo los alimentos, también los artículos de higiene con esos componentes. Fueron tres días de furia en los que Maia experimentó el síndrome de abstinencia, lloró, me pegó, me mordió, rompió todo. Pero pensé: "No puedo volver atrás". Al cuarto día era otra nena.