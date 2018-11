Orgasmo simultáneo

por el Dr. Rubén Mühlberger

Alcanzar el clímax en simultáneo no es sencillo, pero tampoco imposible. En el caso de no conseguirlo, no hay por qué decepcionarse. Existen ciertas posturas y técnicas que lo facilitan. La alineación coital que desarrolló el terapeuta estadounidense Edward Eichel sigue siendo la más exitosa. Se trata de la famosa postura del "misionero", pero con algunas variantes.