-¿Se puede hacer humor con corrección política?



-Hay dos cosas distintas: por un lado está el tema de la corrección política y, por el otro, el hecho de que en Internet interactuamos con millones de personas, entre las que hay algunas que hacen comentarios válidos y otras que simplemente están ahí para criticar. A veces nos pasa que subimos una viñeta y ya sabemos dónde va a estar la crítica, pero la hacemos igual. Otras veces no te imaginabas para nada que había algo malo y hay una opinión que parece súper verdadera que te expone. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con esa acusación que se hace al feminismo en la que se lo vincula a la corrección política: "pues que ya no se puede decir nada, que todo cae mal". Bueno, no, no es que no se puede decir nada, es que hay cosas que no son graciosas. A mí el humor racista no me hace gracia, el machista tampoco.