Sinceramente lo entiendo: no cazo un palo de fútbol, heredé el desdén de mi padre por eso de 22 tipos corriendo atrás de un pedazo de cuero que se empeña en huir y ahora, ya de grande, me he tomado la molesta costumbre de comentar en voz alta todo lo que no entiendo. "¿Cómo se llama ese? ¿Guanchoqué? ¿Y ahí qué cobró? Ese que entra ahora es igualito a Massa", comento convencida de ser la madre que todo adolescente sueña tener en su casa. Pues no. ¡Cuánta ingratitud! ¡Justo a mí que lo ayudé "dende potrillo" a comer, a caminar y a vestirse, un chistido! ¡Habrase visto tamaña berretada! Por eso ahora, y en venganza, la próxima (que es también la definitiva en este duelo de titanes) me compro un megáfono, me siento justo frente al plasma y desde ahí comienzo a gritarle mis preguntas improcedentes desde el minuto cero. ¿Sabés cómo va a aprender a respetar a sus mayores?