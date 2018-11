¿Qué les queda entonces a los que nacen en la miseria y no tienen para comer ni estudiar? ¿Qué no conocen los países desarrollados y no tienen papá y/o mamá en casa? ¿Qué no sólo meten alcohol en su cuerpo sino muchas cosas más?

Esta tontería NO fue una tontería. Espero que los padres puedan entenderlo. Si no, serán cómplices en la estupidez y co-responsables. El llamado de atención fue un escándalo social para sus familias y seguramente les pesa. Pero también involucró a la policía y a la Justicia que pagamos todos.

Si fueran mis hijos los obligaría a una disculpa pública al país, a los custodios, al Presidente y al club del que ahora son socias.

Porque el PERDÓN no se le niega a nadie y sería una excelente ocasión para dar el buen ejemplo que tanto necesitamos los argentinos.