-¡No, que va! ¡Tardé muchísimo en responderle! Pero no porque él no me gustara, ¿eh? Vamos, es que me sentí como muy halagada y pensé: "es Miguel Ángel Solá, debo escribirle a su altura, con un mail que lo impacte y lo cautive por completo". Estuve horas pensando cada palabra para sonar interesante, inteligente… Y cuando le respondí, su respuesta me bajó rápido a la realidad porque fue: "Dejémonos de formalidades y hablemos como si nos conociéramos de siempre". Creo que notó de inmediato que yo la estaba careteando (suelta una carcajada).