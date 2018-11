-No, no me asusta porque era todo un desafío. Para mí este año era distinto: mis novelas fueron traducidas, así que tuve que viajar y trabajar mucho en eso también. Cuando me propusieron esto, me pareció que era un proyecto distinto y que era un buen momento para hacerlo. ¡Me queda mucho tiempo para volver a las novelas! Además, hasta ahora la respuesta fue muy positiva, no hubo nadie que me diga "¿por qué no hiciste otra novela?". Aunque seguro va a pasar.