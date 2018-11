La adrenalina de las salidas nocturnas en solitario, con rollos de carteles y pegamento bajo el brazo para empapelar rincones de la ciudad: "Siempre me cuidé de no meterme con paredes privadas ni de arruinar el trabajo de otros artistas, seleccionaba lugares donde no molestaran. Lo hacía en rincones o sobre publicidades que no me gustaban tanto", se ríe.