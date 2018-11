-Fue una época muy divertida en la cual teníamos como premisa no decir nunca que no. Si era necesario ir al chino a comprar naranjas para hacer un jugo, lo hacíamos. Me acuerdo que con mi hermana, que en esa época trabajaba con nosotras, nos sentábamos cada una en una mesa para que entraran clientes y hacíamos como que no nos conocíamos. Aprendimos mucho y supimos crecer con esos errores que nos ayudaron a consolidarnos.