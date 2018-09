-Clemente: Hoy la casa es una tarea de a dos. A mí no "colaborar" me daría muchísima cosa, porque no entiendo que sea algo que le corresponda más a uno que a otro. En casa cocinamos los dos, lavamos los dos y hacemos las cosas a la par: no se me ocurriría otro modo. Ese "preparame la comida que voy a ver Fútbol de primera" no va más.