Hoy cocino yo

Ahora, cuando me casé, y pasé de la casa materna a la propia, aprendí a cocinar cosas sencillas como colaborador, no sólo por aquella ideología de la igualdad de género setentista sino también porque mi entonces esposa no siempre podía encargarse de la cocina. Después vino mi etapa de divorciado, en la que nunca me enteré si el horno funcionaba.