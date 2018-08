Cuando empecé a trabajar en esto no se hablaba, nadie me preguntaba por el tema, y los diferentes sectores no debatían juntos. Claramente hay un gran progreso, pero hay un larguísimo camino por delante, por supuesto. Creo que uno de los puntos de éxito de esta cuestión es que hay un verdadero interés por parte de los varones en acabar con la violencia de género. Al comienzo era sólo un tema de mujeres y los hombres no estaban involucrados, pero hoy sí se comprometen. Eso es fundamental.