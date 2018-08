"Fue lo más importante que me sucedió. Me formó, me guió, me instruyó, me ayudó y me humilló", dijo de su polio que la hizo indestructible y la forjó –como se forja un arma– para lo que vendría no tanto después.

Quizá por eso cuando a los doce años su padre abogado hizo mutis por el foro y abandonó a la familia, ella decidió borrar el apellido paterno (Nutzhorn) y conservar el de su madre Joan, Lange. No tenía manera de saberlo, pero acababa de nacer una estrella.