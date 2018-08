-¡A ella le encanta! No sólo porque ama Buenos Aires sino también porque aprovecha el tiempo que estamos aquí para trabajar: ahora inauguró una muestra fotográfica con momentos de La vida a palos en el Teatro Maipo. Mira, yo soy muy afortunado con Irene porque ella es andaluza, sevillana y va por la vida más liviana que yo; siempre se ríe y me dice "que ninguna estupidez te quite la sonrisa". Confieso que yo tengo cierta tendencia a la solemnidad y ella es la responsable de que no me convierta en un coñazo. A veces me mira a la mañana, leyendo el diario, y me pregunta: "¿Pasó algo realmente tan malo para que tengas esa cara de culo?" Y listo: ahí entiendo todo.

-¿Sentís que estás viviendo un momento feliz de tu vida?