x SOBRENOMBRES: Tati, Zai. Mis amigas me dicen cachorra, mi amor, mami. x UNA CIUDAD: San Martín de los Andes. x LAS VACACIONES PERFECTAS: donde sea con mi marido y mi hija Mali. x UN PLATO. Salmón con puré de batata. xUN PLACER CULPOSO: dormir "muchas siestas". xUN RESTAURANTE: Gardiner. xRED SOCIAL: Instagram. xUNA APP: la del banco ¡me soluciona mucho! xUNA SERIE: The Forest. xUN LIBRO: Cien años de soledad. xUNA PELÍCULA: Esperando la carroza. xUNA VIRTUD: nunca me enojo. xUN DEFECTO: ¡que nunca me enojo! xSIGNO: Leo.