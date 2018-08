-A los 18 años huí de la casa de mi tía y me fui a Madrid. Me puse a trabajar en teatro donde conocí a un chico que me preguntó dónde trabajaba. Cuando le respondí que no tenía un empleo fijo, me propuso: "¿Y por qué no trabajas de modelo con lo mona que eres?". La verdad yo no tenía idea de que fuera "tan mona" porque en ese momento no tenía novio. Comencé a ir a nadar a un club -al Velázquez- y una chica de allí me invitó a desfilar con unos americanos. Consistía en una pasarela redonda donde desfilabas alrededor de unas mesas. Estuve un año trabajando allí hasta que vi un anuncio en la Casa de Modas Marbel que solicitaban modelos, me presenté y quedé. Ahí trabajé muchísimos años, luego para Balenciaga, Elio Berhanyer, Pedro Rodríguez y Pertegaz, entre otros. También desfilé trajes para Grace Kelly.