En esta línea, Tenenbaum agrega que "no sólo se pudo contener el virus, sino que además la enfermedad tenía (¿o tendría?) la bendición de que no había portador animal involucrado, a diferencia de lo que ocurre con otros virus que son transportados por los animales y, por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que vuelvan a reingresar a la sociedad porque son los animales los que los traen de vuelta. En el caso de la viruela no hay portador animal, de manera que no existe el riesgo de que pueda volver. Esa fue precisamente la gran oportunidad que vieron esos científicos y trabajadores de la salud: la posibilidad de terminar con el virus".