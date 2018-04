A pedido del público, el autor volvió a un nuevo clásico infantil: Paco del Tomate. El primer libro de esta saga, El inventor de la calesita, fue publicado en 2002 y le siguieron otros tres títulos: Paco del Tomate, Paco del Tomate en el Barrio de Inventos y el más reciente, Paco del Tomate y sus inventos inútiles. "Cuando me di cuenta de que a los chicos les gustaba la historia, no paré de escribir", comentó uno de los autores best seller de la editorial. Firma libros el sábado 5, a las 18.