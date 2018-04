Esteban Righi: "Héctor Cámpora no era corrupto, Cristina Kirchner no sé"

El ex procurador general, que renunció a su cargo luego de que el ex vicepresidente Amado Boudou lo acusaron por tráfico de influencias, se refirió a su salida durante la gestión kirchnerista y al vínculo que tenía con la ex presidente