–Para el nivel de exposición que tengo me cuido muy poco. A veces mis seguidoras me retan porque no me corto el pelo y sé que tienen razón y debería estar mucho más atento a mi look. Pero qué se yo, no me sale. No es lo mío. Con el entrenamiento quiero ponerme las pilas, ya dije que este mes me anoto en un gimnasio y voy a cumplir con la rutina que me armen al pie de la letra.