Por otra parte, es una realidad que lo profesional acarrea competencia y comparaciones. Esto llevado al seno familiar puede ser complicado y se puede ver incluso en temas sencillos como un cumpleaños: ya no es la experiencia que recuerda un buen momento, es una pauta que se cumple a rajatabla donde la ambientación, la torta y las actividades están híper profesionalizadas. ¡Agotador! No te sorprenda que al soplar las velitas el deseo sea llegar en pie al próximo cumpleaños. Y no olvidemos lo que hay que tener. Los niños tienen objetos personales que son costosos y cada vez a más corta edad (tevé, tablet, celulares).