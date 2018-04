"Hay emprendimientos de todo tipo, fotógrafos, diseñadores gráficos, páginas web y así nos juntamos con otra chica y una vez por mes hacemos nuestro open showroom. Gana también la ubicación geográfica ya que como vendo online me facilita las cosas para mandar motos y sus servicios me permiten desligarme de temas como seguridad o limpieza. ¡Me sirve!", describe Barbaro, quien renueva su contrato cada seis meses y tiene vecinos a empresas como Al Mundo o Flybondi. En estos submundos todo está preparado para que no necesites salir.