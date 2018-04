En 2012, la empresa Trufas del Nuevo Mundo plantó sus primeros árboles en Espartillar (una zona ubicada en las cercanías de Sierra de la Ventana cuya tierra cuenta con el PH específico para el cultivo de este hongo), aceitó su logística y desde entonces no paró de incrementar su producción. Hoy son la trufera más importante del país y de Latinoamérica y reúne a unos cien inversores que en aquel momento inicial se sumaron a la cruzada: accedieron al negocio con un capital inicial de US$ 14.500 y esperan cobrar, en 2020, la rentabilidad anual estimada entre un 12 y un 20 por ciento en dólares. Por ahora, el fideicomiso está cerrado, pero no descartan volver a abrir un nuevo emprendimiento con condiciones similares en algún momento. Contacto: Faustino Terradas. Trufasdelnuevomundo.com.