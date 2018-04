Inspiración atemporal. Bajo el lema "#AgeIsJustAVariable" (la edad no es un variable) comparte a diario sus outfits pretenciosos. Sus looks se centran en la elegancia de la calle, siendo experta en el uso de tendencias urbanas fusionadas con texturas opulentas y accesorios glamorosos. Sus ingeniosas combinaciones siempre resultan inesperadas y vanguardistas. Es fanática de los anteojos de sol y los aros extravagantes. No le teme a las estampas, ni a una variada paleta de tonalidades, aunque el negro es su marca registrada.