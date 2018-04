Para mí no ocuparme de nadie más, escuchar la música y transpirar es una alegría. Pero para la mayoría es claramente una obligación. Entonces pienso, si las obligaciones son fácilmente identificables, ¿no sería lógico que las extra nos den placer? ¿Con quién hay que cumplir tanto? ¿Qué pasa si nos queda un espacio ocioso? Y como padres, ¿qué les queremos dar a los chicos? ¿Un currículum de primera infancia? ¿Qué oportunidades se ganan y se pierden por correr como locos? El domingo me crucé con la vecina del séptimo, que es súper simpática. El ratito que compartimos de ascensor siempre nos queda corto. Me dijo que quiere que un día suba a su casa y tomemos un café o unos mates. Y ¿saben qué? En eso sí me quiero anotar.