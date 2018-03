Punto 4: llevar el look con gracia.Sé que no me va a ser fácil. Pero quién dice, quizá si lo racionalizo y lo incorporo, este 2018 acomodo el guardarropas para que me invite a usar y no a perder tiempo. Tomo como básico estar cómoda, pero a la vez, lista para un cambio de plan. Dedico tiempo a mirarme con cariño en el espejo como rutina imprescindible. Elijo de la moda lo que más placer me da y quizás entonces me amigue con la colección que se viene y hasta imponga algún lookete personal.