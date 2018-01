Mientras tomaba un café en un bar escuché en la mesa de al lado a dos tipos que hablaban así (trato de repetir la frase): "Me hacen sentir como un hombre de la prehistoria cuando me ven con el teléfono celular que me acabo de comprar. Pero ¿cómo hacer para no sufrir tantos papelones en esta batalla perdida ante los jóvenes?"

Eran dos desconocidos, pero me hubiera gustado decirles que no estoy de acuerdo. A mí siempre en la vida me costó aprobar dos materias: Matemáticas y Principios de tecnología. Cuando estudiaba, hace mil años, el examen de Dirección de Televisión lo pasé raspando frente a un switcher (mesa de operaciones del director) que sólo tenía tres botones. De cualquier aparato que compre (radio, lavarropas, teléfono, televisor, horno, etc.) sólo accedo como un mono a usar la aplicación prehistórica de los mismos y a todas las demás posibilidades ni las investigo. No entiendo ni el manual del control remoto.

Pero nunca la relación con mis hijos, nietos o alumnos fue frustrante por eso. No hay batalla que ganar. No hay batalla. Esa idea parte del antiguo concepto de que el adulto sólo enseña y el joven sólo aprende… porque no sabe. Pero hace ya muchos años el psicólogo Enrique Pichón Riviere acuñó un hermoso neologismo: "enseñaje". Eso significa que aprendizaje y enseñanza están solidariamente relacionados, con la diferencia de que en temas de tecnologías el que sufre de ansiedad es la persona mayor ante el nanodigital. Así, mi experiencia fue opuesta a la escuchada en el bar: pedir ayuda por no entender me sirvió para crear lazos con la gente menuda o adolescente, rompiendo roles estereotipados y fundando una red de afecto y confianza.