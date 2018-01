Lo primero que imagino es una miniheladera. O algo parecido a una heladera, pero del tamaño de un mp3, que tire aire frío. Bien frío. Tengo ganas de contárselo a alguien, pero al rato me arrepiento. El calor me está haciendo mal, aunque no tanto como para perder la vergüenza. Pensar en un aire acondicionado portátil me recuerda al abanico inmundo que me compré en el barrio chino. No me acuerdo dónde lo guardé, pero estoy segura de que está adentro de una de mis carteras. Mientras lo busco pienso que los chinos, que inventan cualquier cosa, no pueden ser menos vivos que yo. Que seguro no me enteré, pero que algo parecido a lo que imagino ya deben haber inventado hace rato.