Todo depende de tu edad y de lo que hayas sabido (o no) hacer con ella. Cuando tenés 16, la mejor vacación es en la playa y con amigas, en cualquiera de esos lugares donde los teens y las hormonas se concentran cual aguavivas. De esos días recuerdo los eneros en los que se pasaba en la arena no menos de ocho horas por día y se armaban planes para la noche. Ya emparejada, y puede que con un crío, la cosa cambia radicalmente: la arena les raspa la cola, el viento les vuela el gorrito coqueto y, entre nos, la bikini ya no te queda como antaño. ¡Pero no desesperes! Si dejás que el tiempo haga su tarea (la erosión invisible) un día te encontrarás de nuevo sola y con un nene a cargo. Por suerte, para ese momento casi todas tus amigas estarán más o menos en la misma y se armarán preciosas vacaciones de separadas con chicos, llenas de mateadas, nenes que se entretienen jugando entre ellos y largos días a toda carcajada y llanto, y frases que arrancan con