-Hablando de honestidad, ¿cuál sería el porcentaje de mujeres que fingen orgasmos?

-Creo que el 99% ha fingido en algún momento. Y esto se da por muchos motivos: ya sea para no herir la susceptibilidad del hombre o porque se dan cuenta que no están por llegar y quieren terminar. Pero no es una práctica que recomiende porque, más allá de no ser honestas, si una miente, no le permite al otro aprender cómo estimularla y hacerle sentir placer real. Creo que es mucho más valioso y sano enseñarle al hombre a hacernos llegar al orgasmo. Y, si bien deberían darnos el Oscar a la mejor actuación, ellos también fingen.