-¿La gente es hostil?

-No todos. De hecho, ahora que me pasó esto me impresionó la cantidad de mensajes de apoyo. Fue increíble la gente que me escribió por Facebook y me mandó mensajes para felicitarme y agradecerme. Igual es triste que haya que llegar a este punto para que se den cuenta de que estamos acá para defenderlos y defender el patrimonio.