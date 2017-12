Me encantan los tattoos (como todo, están los grotescos y los que realmente son arte), mi pelo vio ya casi todos los cortes y colores. Me volví fan del pantacourt. Adoro los pins y los parches y los stilettos me parecen lo más femenino del mundo, pero me pidieron que escribiera mis no-no y acá voy…

x Jeans con ruedo para afuera. Los banco cuando tienen razón de ser versiones commuter, guardas especiales… ¡diseño!–. Pero cuando son por falta de un ruedo digno (son 10 minutos, los tomás y los mandás a recortar), se convierten en junta mugre desprolijo sin razón de ser.

x Tirantes de ropa interior a la vista. Por algo le dicen ropa 'interior'. Los escotes lindos están hechos por algo, así sean deportivos o bien cavados… Arruinarlos con las tiras inadecuadas (léase de goma de colores o rectos cuando la prenda va en diagonal) me causa irritación extrema.

x Musculosas en hombres. Recortadas, bien cavadas, casi al descuido… ¡no! Ese look "recién salgo del gym", no.

x T-shirts con inscripciones de marcas. Que lo que uses delate su diseñador por el corte, por el estilo o hasta por el color… No es necesario que, ¡además de elegirla!, lleves el nombre de la marca en el pecho (o en la cola, hola Juicy Couture).