El sábado 26 de agosto pasado para la familia De Araujo era un día de festejo. Esa noche de verano, en Pont de Beauvoisin, en los Alpes Franceses, tenían el casamiento de unos primos. Fue durante la madrugada que ocurrió lo que parecía imposible en un acontecimiento familiar: su hija de 8 años, Maëlys de Araujo, desaparece en plena fiesta.

La alarma de los padres se enciende alrededor de las 3 de la mañana cuando no pueden encontrarla. Minutos antes había estado con su tía en el salón dónde estaban los chicos. Pero ya no está. Ni en el salón, ni en el jardín, ni en ningún sitio. Piden ayuda al DJ de la fiesta y por altoparlantes suman a los invitados a buscarla. Nada. Maëlys no está. Maëlys se esfumó en el aire mientras los adultos charlaban y bailaban. Una hora después la policía entra en acción.