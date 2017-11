-Al principio estábamos súper obsesionados con la limpieza del departamento, pero después no dijeron que no era tan estricto el tema, que en casa teníamos que ser más permisivos. Si mi casa se convertía en una terapia intensiva cuando saliera se iba a agarrar todas las infecciones. Es importante su alimentación: debe ser sin sodio y tiene que tomar mucho líquido. Además, tres medicaciones de por vida (diurético, anticoagulante, estabilizador de presión). Y no puede correr mucho ni tener infecciones respiratorias. Vicky hoy está clínicamente estable. No tiene asistencia respiratoria, está comiendo bien, pero tiene 80 por ciento de oxígeno en sangre. Padece cianosis (se le ponen color violeta las uñas, la carita, los labios y, si corre, se agita mucho). Como el cuerpo necesita el 100 por ciento de oxígeno y ella no lo tiene, los órganos se van deteriorando, por eso queremos apurarnos para que se sane el corazón y no se siga perjudicando por la falta de oxígeno.