Aunque para la candidata de 1País en el último tiempo se ven muchos cambios, los avances en términos jurídicos no lograron todavía diluir la brecha entre el derecho conquistado y el ejercicio efectivo. El hecho de que solamente el 31% de las comisiones en diputados sean presididas por mujeres y el 27% en senadores da la pauta de que no se trata de una percepción individual. A pesar de esto, la cantidad de mujeres en el poder legislativo está muy por encima de la que se puede ver en el Ejecutivo (hace no mucho a cargo de una mujer) o en el Judicial.