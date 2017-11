"Estuve dos días y dos noches sin dormir viendo las 7 temporadas de Breaking Bad" –cuenta Diana– "Fue durante los primeros días de enero, cuando mis hijos estaban de vacaciones. Me aprovisioné, prendí el aire y me tiré en el sillón… Cuando terminé sentí que me había ido de viaje a Albuquerque. Para mí maratonear hace 'segregar anfetaminas'. ¡En todas esas horas no sentí sueño!".