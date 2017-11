Y a la vuelta de tanta gloria, otra vez a casa, junto con sus papás, Paula y Germán, y su hermano Gianluca (13), y otra vez a la pileta para seguir entrenando, como si todavía no hubiera ganado nada. "Hay cosas que me sorprenden -confiesa- Hace un año yo era la que les pedía fotos a los más grandes de la selección y ahora los chicos me piden a mí. ¡¿Qué pasó?!, digo, y siento que fue todo muy rápido. Pero no me incomoda".