Para Anita, que tiene a su hermana, cuñado y cuatro sobrinos viviendo en Toronto desde hace más de doce años, vivir el día a día a través de la compu no es suficiente: "la relación cotidiana es igual, hablamos bastante seguido, nos mandamos fotos todo el tiempo, vamos de shopping y nos preguntamos si nos queda bien o no… Pero, por ejemplo, ella no puede contar conmigo para buscar a los chicos en el colegio". Tal vez por eso cada vez que se juntan la despedida se les hace difícil, "cuando se acerca el día de la despedida empezamos 'no vamos a llorar, no vamos a llorar' y, cuando llega el momento, nos abrazamos y se larga un mar de lágrimas. No es fácil, pero una se termina acostumbrando".