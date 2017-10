Para Marino, fijar en relatos lo ocurrido es evitar que pase tan rápido y al mismo tiempo crear un "pasado de moda" para que no se olvide. "En estos momentos en los que la industria de la moda con su ritmo apurado de renovación de colecciones tiene la mirada tan puesta en el porvenir, la figura del ayer se desdibuja. Ni siquiera hay una percepción del pasado, la realidad es que aquello que hace un mes era un must have, hoy es rematado; es un pasado tan inmediato que ni te das cuenta de que algo pasó", afirma el historiador.