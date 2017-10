Sobre el futuro padre prefiere hablar poco. "Es que la expuesta mediáticamente soy yo y no tengo por qué exponer al otro. Tampoco es que lo esconda… Lo conocí en la Universidad de El Salvador cuando cursábamos Ciencias Ambientales y nos casamos en diciembre de 2015. Me acompaña a varios eventos y aprovecha a viajar conmigo cuando me toca ir a otro país por trabajo, pero no se expone para las fotos ni paras las redes", aclara súper enamorada. Si bien la rubia cosecha decenas de producciones de modas y tapas de Para Ti, ésta es la primera vez que participa en un especial del Día de la madre.