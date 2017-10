-¿Qué significa la maternidad para vos?

-Sí, por eso estoy haciendo todo esto. Es un compromiso y también una preocupación. Antes de ser mamá tenía mis altibajos anímicos, pero desde que quedé embarazada, cambié totalmente. Ella me devolvió las ilusiones, los sueños y sobre todas las cosas, la fuerza para que todos los días me levante con energía. Si no la veo durante demasiado rato empiezo a sentirme desganada, como que me voy apagando; y en cuanto estamos juntas, me vuelven los sueños, las ilusiones, el espíritu. Martina me da alegría todos los días.