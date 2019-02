Según contó Sophie Lopez, la estilista de Aparicio, "Yalitza es femenina y juvenil. Es dulce al tiempo que prueba una fortaleza asombrosa". El color verde agua claro, tono no demasiado habitual en las alfombras rojas, resulta una elección natural para la intérprete. "Yalitza luce fantástica en prácticamente todos los colores y no le teme a nada", contó Lopez. ¿El plus? Los pequeños, pero refulgentes lunares en color plateado que junto al tul consiguen aportar más textura y dimensión al vestido. Los diseños de Rodarte también fueron elegidos por Lucy Boynton (foto) y Laura Dern.