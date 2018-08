–La verdad que sí, soy súper relajada. Al mes ya estábamos de viaje con Alma, en la playa, imaginate el nivel de relajada que soy. Y también me gusta ese vínculo con otras personas, no es mi propiedad. Hay mamás que es como que no pueden soltar, que la sienten muy pegada. A mí me gusta que genere sus vínculos aparte de mí, porque el día de mañana no sé si no va a necesitar esos vínculos. Está bueno.